102-летняя американка раскрыла секрет долгожительства

Какие привычки помогли женщине сберечь здоровье на целый век?

Дожившая до 102 лет американка Дебора Секели рассказала, какого рациона она придерживается для поддержания хорошего самочувствия в преклонном возрасте. Подробностями поделился телеканал CNBC.

По словам женщины, она предпочитает цельнозерновые продукты, старается употреблять большое количество фруктов и овощей. Вместо красного мяса Дебора чаще ест рыбу. На ужин она выбирает именно ее и печеный картофель.

Еще одним ключом к долгой и счастливой жизни, по мнению женщины, являются общение и образование. Дебора Секели утверждает, что чтение, увлечения, и изучение новых вещей помогают ей сохранить ясность ума. Например, долгожительница владеет четырьмя языками и регулярно посещает оперу.

Женщина также уделяет время физическим активностям. По ее словам, она старается чаще выбираться из дома.

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