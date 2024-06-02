Пожар произошел в резервуаре на нефтеперерабатывающем предприятии в Ухте

В связи с чем произошло возгорание?

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем предприятии в Республике Коми, в результате которого пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС России по региону в Telegram-канале.

«Сегодня в пожарно-спасательную службу Ухты поступило сообщение о возгорании в резервуарном парке нефтеперерабатывающего предприятия в Ухте (в четырех километрах от города)», — говорится в сообщении.

К настоящему моменту установлено, что возгорание произошло при проведении плановых технических работ подрядной организацией. В результате три сотрудника пострадали.

Спасатели уже на месте, они ликвидируют пожар. С огнем борются 75 человека и 22 единицы техники МЧС России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры под Винницей. Минобороны РФ о нанесении ударов по вражеской инфраструктуре пока не заявляло.