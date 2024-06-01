На Украине сообщили о пожаре на объекте критической инфраструктуры под Винницей

На объекте критической инфраструктуры в Винницкой области начался пожар, сообщил глава областной администрации Сергей Борзов.

«В Винницкой области результате падения дрона начался пожар на объекте критической инфраструктуры. Все службы работают», — написал Борзов в своем Telegram-канале.

Где именно началось возгорание, Борзов не уточнил. Но, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена на всей территории страны.

Россия после начала специальной военной операции бьет высокоточным оружием исключительно по критическим объектам украинской инфраструктуры. Такая мера стала ответом на террористические акты киевского режима на российских территориях. Речь идет, в том числе о диверсии на Крымском мосту.

РФ продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из украинского плена возвращены 75 российских военных.