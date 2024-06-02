«Нужно быть очень осторожной»: Волочкова высказалась о спутнике дочери
Волочкова заявила, что дочь унаследовала от нее доверчивость
Фото: www.globallookpress.com / Belkin Alexey
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О чем предостерегла балерина 18-летнюю Ариадну?
Балерина Анастасия Волочкова высказала свое мнение об избраннике 18-летней дочери Ариадны. Девушка приехала к знаменитой маме со своим молодым человеком на минувших выходных.
«Я выразила свое небольшое опасение, но в легкой форме. Главное, чтобы она слушала свое сердце. Просто Ариша унаследовала от меня такие качества, как чрезмерная доверчивость, открытость, искренность. Поэтому ей нужно быть очень осторожной», — прокомментировала Волочкова порталу Teleprogramma.pro выбор дочери.
Также барина призналась, что не хочет вмешиваться в личную дочь наследницы, как это делала ее мама. По словам Волочковой, родительница периодически провоцировала ее расставание с избранниками.
«Не хочу совершать ошибку своей мамы», — объяснила Анастасия.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова отказалась поздравлять бывшего мужа с рождением сына.
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