«Раскачивают лодку»: зачем США планируют пуски Minuteman III

На днях с полигона Ванденберг в Калифорнии будут запущены две межконтинентальные баллистические ракеты. Кого этим хотят запугать США?

Планируемые США в июне пуски межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III — это попытка запугать собственных союзников по НАТО. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил военный эксперт Иван Коновалов.

«Вашингтону выгодно раскачивать лодку, создавать политический хаос и пугать собственных союзников по НАТО. Им сейчас это нужно, поскольку НАТО трещит по швам. Перспективы блока достаточно туманны. Прежде всего это нацелено на то, чтобы объяснить союзникам по НАТО, что их блок существует, поскольку это нужно США», — объяснил он.

Коновалов указал на то, что пуски запланированы в то время, когда обстановка в мире накалена до предела. И если бы власти США думали о международной стабильности, они не стали бы делать этого сейчас, отметил эксперт.

Он также напомнил, что Дональд Трамп во времена своего президентства распорядился провести ревизию стратегических ядерных сил США. Результаты оказались неутешительными, поэтому была поставлена задача модернизации ядерного арсенала. Не исключено, что сейчас Вашингтон оправдает пуски Minuteman III необходимостью той самой модернизации, считает Коновалов.

Два испытательных пуска ракеты Minuteman III запланированы в июне с полигона Ванденберг в Калифорнии. Российским властям было направлено уведомление о предстоящих испытаниях в соответствии с Международным кодексом поведения по предотвращению распространения баллистических ракет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-служба базы военно-космических сил Ванденберг опубликовала релиз о запуске двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III 4 и 6 июня.