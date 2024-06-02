США запустят две межконтинентальные ракеты Minuteman III

Цель испытания — демонстрация готовности ядерных сил и проверка их эффективности.

Соединенные Штаты проведут запуск двух межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III. Состоятся испытания 4 и 6 июня. Об этом сообщила пресс-служба базы военно-космических сил Ванденберг.

Указывается, что целью испытаний является демонстрация готовности ядерных сил и проверка их эффективности. Пуски будут проводиться с базы Ванденберг в Калифорнии. Как отметил полковник ВВС США Марк Шумейкер, такие пуски имеют решающее значение для защиты обороны страны.

Вашингтон заранее уведомил Москву о проведении испытаний. Причем изначально пуски ракет в рамках военных учений планировалось провести в феврале на полигоне Рейгана, но ввиду «некоторых необходимых работ» их пришлось отложить.

«Тестовый пуск этим летом уже был запланирован, поэтому имело смысл провести их оба, пока весь необходимый персонал был на месте. Запуски были запланированы заблаговременно, они не имеют никакого отношения к мировым событиям», — рассказал командир 377-й группы испытаний и оценки полковник Крис Круз.

В середине мая Соединенные Штаты провели субкритическое испытание на ядерном полигоне в штате Невада. В Национальном управлении ядерной безопасности при Минэнерго подчеркнули, что это не нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Дополнительные детали о событии не приводились. Известно, что это было 34-е субкритическое испытание.

В Северной Корее повысили готовность к ядерному сдерживанию из-за испытаний США. В МИД страны подчеркнули, что Пхеньян не допустит появления дисбаланса в обеспечении безопасности на Корейском острове.

Ранее 5-tv.ru писал, что США начали готовить Украину к возможным происшествиям в ядерной сфере.