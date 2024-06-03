«Сделает уязвимыми»: политолог оценил идею Германии использовать Patriot против ВКС РФ

В Берлине допустили возможность нанесения Киевом ударов по российской авиации над территорией РФ.

Глава немецко-украинского ситуационного центра генерал-майор Кристиан Фрейдиг допустил применение ВСУ зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для поражения российской авиации на территории РФ.

Как считает политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, если Украина и станет применять Patriot для этих целей, то это только сделает эти системы более уязвимыми, поскольку ВСУ придется разместить их прямо взбили линии фронта.

«Если будут их размещать для того, чтобы попытаться ударить по российским ВКС у линии фронта, они будут все выбиты рано или поздно. Но общий радуис действующих систем порядка нескольких сотен километров. Но для того, чтобы сбивать самолеты ВКС, их все равно придется придвигать максимально близко к фронту», — отметил Безпалько в беседе с 5-tv.ru.

Он отметил, что ВСУ уже использовали системы, когда уничтожили самолет Ил-76. В нем тогда находились их же боевики. Кроме того, Patriot использовали и для прикрытия тыловых объектов в Киеве.

«Придется продвигать системы максимально близко к фронту, что сделает их уязвимыми. Думаю, наши военные учтут все это. Те системы ЗРК Patriot, которые будут находиться ближе к фронту, просто будут уничтожаться», — подытожил эксперт.

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