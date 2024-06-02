«Притворился мертвым»: российский боец перехитрил рой дронов ВСУ

Вражеские «птички» долго кружили в небе, высматривая цель, но улетели ни с чем.

Российский боец с позывным «Адлер» избежал атаки целого роя украинских дронов, притворившись мертвым. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ.

По словам военного, во время эвакуации погибших рядом с позициями противника в небе появился целый рой украинских дронов. Чтобы выжить, боец пошел на хитрость.

«Я притворился мертвым. Где-то около часа так пролежал. Потом — не знаю, почему, — но птички не стали сбрасывать никакие снаряды, покружили и улетели», — рассказал он.

«Адлер» — кадровый офицер, замкомандира батальона «Кубань Z», награжден орденом Мужества, участвовал в параде Победы в Москве. Боец пишет рассказы, которые хочет собрать в одну книгу и издать.

Многие участники спецоперации признаются, что на фронте с ними порой происходят необъяснимые вещи и даже настоящие чудеса.

Так, российский танкист, кавалер двух орденов Мужества Мударис Асылбаев ранее рассказал, как дважды чудом спасся на передовой. В первый раз он с товарищем смог убежать сразу от двух вражеских пулеметов — пули просто летели мимо них, утверждает боец.

В другой раз минометный снаряд ударил всего в полутора метрах от Асылбаева, однако по какой-то причине не разорвался, а остался торчать в земле.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как летчик Су-35 российских ВКС Алексей Ведящев спас сослуживца во время боевого вылета, предупредив его по радиосвязи о приближающейся вражеской ракете.