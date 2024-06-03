Без посредников? Заложенное за ипотеку имущество разрешат продать самостоятельно

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Заложенное за ипотеку имущество разрешат продать самостоятельно

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

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Законопроект уже принят в Государственной Думе.

Имущество, заложенное за ипотеку можно будет продать самостоятельно. Как пишут «Известия», соответствующий законопроект уже принят в Госдуме и направлен в Совет Федерации.

До сих пор россияне, чья недвижимость находилась в залоге у банка, могли продать ее только через публичные торги или аукцион. То есть, по низкой цене, которая не имела ничего общего с рыночной.

Новые правила позволят сбыть такие объекты по максимально выгодной стоимости. А, возможно, даже сумма будет больше той, что человек должен банку. И тогда он сможет компенсировать другие свои расходы.

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