Медом намазано? Зачем Зеленский прибыл на Филиппины

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 88 0

Reuters: Зеленский прибыл в Манилу для встречи с президентом Филиппин Маркосом

Медом намазано? Зачем Зеленский прибыл на Филиппины

Фото: Reuters / Jam Sta Rosa

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Известно, что он планирует встретиться с президентом Фердинандом Маркосом. Но с какой целью?

Нелигитимный лидер Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого закончился 20 мая, прибыл на Филиппины для встречи с президентом Фердинандом Маркосом, о чем сообщает агентство Reuters.

«Зеленский находится в Маниле для двухсторонней встречи с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим», — написало издание.

В агентстве Associated Press указали, что Зеленский решил посетить столицу Манилу после выступления на форуме «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Отмечается, что украинский президент планирует пригласить Фердинанда Маркоса на мирную конференцию, которая пройдет в Швейцарии 15–16 июня.

Предполагается, что в ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений.

Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее сообщал, что представителей от Москвы на мероприятии не будет ни в каком качестве. В рамках саммита планируется обсудить «формулу мира», представленную Владимиром Зеленским.

Ранее 5-tv.ru писал, что для России конференция в Швейцарии является бесперспективной.

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