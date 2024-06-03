Южная Корея решила приостановить действие военного соглашения с КНДР

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Евгения Романова
Евгения Романова 23 0

Yonhap: Сеул приостанавливает действие межкорейского военного соглашения с КНДР

Южная Корея решила приостановить действие военного соглашения с КНДР

Фото: www.globallookpress.com / HROMORANGE / Bilderbox

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Какое условие поставлено Северной Корее?

Власти Южной Кореи намерены полностью приостановить действие военного соглашения с КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap, ссылаясь на администрацию президента.

Совет национальной безопасности вынесет на повестку заседания правительства во вторник, 4 июня, инициативу о приостановке действия межкорейского военного соглашения от 19 сентября 2018 года до того момента, «пока не будет восстановлено взаимное доверие» между Севером и Югом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на минувшей неделе КНДР дважды отправила воздушные шары с мусором и навозом в Южную Корею. Так, вечером 28 мая пересекли военнуюдемаркационную линию 150 шаров с необычным грузом, а 1 июня — 600. Граждан призвали не приближаться к шарам, а при их обнаружении немедленно сообщить в полицию или армейское отделение.

Зеркальные меры со стороны Пхеньяна последовали в ответ на разбрасывание южнокорейских агитационных листовок в приграничных районах страны. Причем это было дополнено ежедневными разведывательными полетами в середине мая, но уже со стороны США.

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