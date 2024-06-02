КНДР снова отправила в Южную Корею сотни шаров с мусором

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Евгения Романова
Евгения Романова 46 0

Yonhар: КНДР отправила порядка 600 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

КНДР снова отправила в Южную Корею сотни шаров с мусором

Фото: www.globallookpress.com / Mustafa Kaya

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Они упали в Сеуле и провинции Кенгидо.

КНДР отправила сотни воздушных шаров с мусором в Южную Корею. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейское Объединенное командование начальников штабов.

Указывается, что с 20:00 (14:00 по московскому времени) 1 июня было найдено порядка 600 воздушных шаров, пролетающих над военной демаркационной линией, которая разделяет две Кореи. Они упали в Сеуле и провинции Кенгидо.

В шарах находился различный мусор, включая окурки, бумагу и пластиковые пакеты. Граждан призвали «воздержаться от деятельности на улице» и не приближаться к шарам, а при их обнаружении немедленно сообщить в полицию или армейское отделение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что КНДР отправила 150 воздушных шаров с мусором и навозом в Южную Корею. Они пересекли границу страны вечером 28 мая.

Зеркальные меры со стороны Пхеньяна последовали в ответ на разбрасывание южнокорейских агитационных листовок в приграничных районах страны. Причем это было дополнено ежедневными разведывательными полетами в середине мая, но уже со стороны США.

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