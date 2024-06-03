Звезда «Евровидения»: умер солист британской группы Black Lace Колин Гибб

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 52 0

В возрасте 70 лет умер солист Black Lace и звезда Евровидения Колин Гибб

Звезда «Евровидения»: умер солист британской группы Black Lace Колин Гибб

Фото: www.globallookpress.com / RealVolya

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Ему было 70 лет.

Умер солист британской поп-группы Black Lace Колин Гибб — он был звездой «Евровидения». О кончине знаменитости сообщила его жена Сью Келли газете The Sun.

Колин Гибб скончался на 71-м году жизни, причем о завершении своей долгой карьеры музыканта он сообщил на своей странице в соцсети всего за два дня до смерти.

«Все хорошее должно закончиться», — заключил один из основателей группы Black Lace.

Жена Сью Келли после смерти своего мужа-музыканта рассказала, что с Колином Гиббом она прожила 22 года, воплощая в жизнь свою мечту. Причем они хотели уехать в ближайшие дни в Испанию, а сам артист был очень счастлив, но в итоге жизнь распорядилась иначе. Причина смерти знаменитого музыканта неизвестна.

Колин Гиббс прославился тем, что подарил людям главный хит группы — песню Agadoo еще в далеком 1984 году. Сама же группа известна своими «новинками для вечеринок». Стоит упомянуть, что сам музыкант был звездой «Евровидения» в 1979 году, Black Lace представляла тогда на конкурсе Великобританию — поп-группа смогла завоевать седьмое место благодаря исполнению своей песни «Mary Ann».

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