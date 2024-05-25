Повторил судьбу отца: известный певец Паравис умер от рака в 56 лет

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 47 0

От рака пищевода умер знаменитый уругвайский певец Карлос Паравис

Повторил судьбу отца: известный певец Паравис умер от рака в 56 лет

Фото: www.globallookpress.com / Pascal Deloche

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Один из лучших исполнителей уругвайских народных песен страдал от рака пищевода.

Знаменитый уругвайский певец, медик и фольклорист Карлос Паравис умер на 57-м году жизни. Трагическую новость сообщило издание Subrayado.

Уточняется, что Паравис ушел из жизни еще 21 мая. Причиной стал рак пищевода, который диагностировали у артиста в 2022 году.

Паравис был признан одним из лучших исполнителей уругвайских народных песен и пользовался большим уважением и любовью соотечественников. Соболезнования родным певца в связи с его смертью принесли власти страны.

Издание также отмечает, что Паравис практически полностью повторил судьбу своего отца Сантьяго Чалара. Он тоже был известным певцом, гитаристом и врачом, и тоже умер от рака в возрасте 56 лет в 1994 году.

Карлос Паравис родился в 1968 году, записал несколько альбомов, первый из них выпустил в 1996 году. Незадолго до смерти участвовал в 37-м фолк-фестивале Minas y Abril, основанном его отцом 40 лет назад.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти советской и российской актрисы театра и кино, заслуженной артистки России Елены Муратовой.

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Повторил судьбу отца: известный певец Паравис умер от рака в 56 лет

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