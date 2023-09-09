Задний двор для США: сможет ли женщина-президент изменить ситуацию в Мексике

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 5 426 0

Политолог Шатилов: новый президент Мексики не получит полного контроля над кланами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Carlos Santiago; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

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Справится ли Клаудия Шейнбаум с войной кланов, которая разрывает страну изнутри?

Ни новый вероятный президент Мексики — 61-летняя Клаудия Шейнбаум, ни еще одна претендент на кресло главы государства — 60-летняя сенатор, инженер-компьютерщик Шочитл Гальвес — не смогут получить полной власти и контроля над кланами, которые функционируют в стране. Об этом 5-tv.ru заявил декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.

Эксперт объяснил, как первая в истории государства женщина-лидер повлияет на внутреннюю и внешнюю политику страны. По его мнению, ряд штатов в Мексике не контролируется правительством.

К тому же, США оказывают на ситуацию сильное политическое влияние. Богатый сосед по-прежнему считает государство своим «задним двором».

«Они (Соединенные Штаты — Прим. ред.) следят за тем, чтобы там (в Мексике — Прим. ред.) не появился несистемный политик во главе. Там сильны наркокланы самые разнообразные, которые используют Мексику как базу для поставок колумбийского кокаина в США», — говорит политолог.

Он отметил, что президент Мексики — это, скорее, номинальная фигура, не имеющая достаточной власти для того, чтобы решать что-либо даже на уровне элитных кланов и различных группировок. И для России новый лидер страны никак не изменит ситуацию.

Возможно, это позволит культивировать ограниченные торговые отношения и контракты, а также развить туризм. Но чего-то глобального точно не произойдет, потому что на мексиканцев влияют американцы.

«Несмотря на то, что США влияют на Мексику, сами мексиканцы недолюбливают американцев, поэтому к России они относятся зачастую позитивно. Но Штаты вряд ли позволят нам разгуляться», — подытожил Шатилов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, на каких условиях Мексика вступит в переговоры по Украине.

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