«Вали, Слип и Роза»: Джиган и Самойлова «высидели» птенцов
Джиган и Самойлова завели пятерых птенцов
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru
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Знаменитости похвастались пернатым «пополнением» в семье.
Многодетные родители Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) и Оксана Самойлова в дополнение к четырем детям решили завести целый выводок птенцов. В соцсети звездная пара похвасталась, что им удалось «высидеть» пять цыплят.
«Кара (Джиган — Прим. ред.) высидел двух первенцев. Смотрите, какие красотулечки. Он сегодня звонит в мне в ужасе: „Один вылупился, он дышит! Что мне делать?“» — рассказала Самойлова.
В кадре рэпер и модель умиляются при виде птенчиков, стараясь бережно их погладить. Звезды признаются, что «обалдели» от того, что им удалось «высидеть» настоящих птенцов.
«Ему нравится. Ты сегодня с ним спишь, выхаживаешь его», — велела Самойлова мужу.
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Трем первым вылупившимся на свет птенцам знаменитости уже дали имена: Вали, Слип и Роза. Джиган признался, что ему понравилось принимать птенцовые роды, хоть и пришлось понервничать.
Ранее 5-tv.ru рассказал, с какими парнями рэпер Джиган запретит встречаться своей 12-летней дочери Ариелы.
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