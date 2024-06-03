«Вали, Слип и Роза»: Джиган и Самойлова «высидели» птенцов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 14 0

Джиган и Самойлова завели пятерых птенцов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram* / samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Знаменитости похвастались пернатым «пополнением» в семье.

Многодетные родители Джиган (Денис Устименко-Вейнштейн) и Оксана Самойлова в дополнение к четырем детям решили завести целый выводок птенцов. В соцсети звездная пара похвасталась, что им удалось «высидеть» пять цыплят.

«Кара (Джиган — Прим. ред.) высидел двух первенцев. Смотрите, какие красотулечки. Он сегодня звонит в мне в ужасе: „Один вылупился, он дышит! Что мне делать?“» — рассказала Самойлова.

В кадре рэпер и модель умиляются при виде птенчиков, стараясь бережно их погладить. Звезды признаются, что «обалдели» от того, что им удалось «высидеть» настоящих птенцов.

«Ему нравится. Ты сегодня с ним спишь, выхаживаешь его», — велела Самойлова мужу.

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Трем первым вылупившимся на свет птенцам знаменитости уже дали имена: Вали, Слип и Роза. Джиган признался, что ему понравилось принимать птенцовые роды, хоть и пришлось понервничать.

Ранее 5-tv.ru рассказал, с какими парнями рэпер Джиган запретит встречаться своей 12-летней дочери Ариелы.

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