Джиган запретит дочери Ариеле встречаться с определенной категорией парней

Какого спутника никогда не будет рядом с наследницей звезды?

Рэпер Джиган заявил, что готов к появлению в будущем парня у его 12-летней дочери Ариелы. Он прекрасно понимает, что это должно случиться, а как все пойдет дальше, решит уже судьба.

«Это случится в любом случае, а там уже как судьба… Я, естественно, проверю всеми возможными способами, что это за человек, что это за парень. Остальное — это уже ее выбор», — цитирует звезду Telegram-канал «Блокнот Старс».

Джиган тут же оговорился, что, несмотря на личный выбор, бойфренд Ариелы должен еще и понравиться ему самому как отцу. Поэтому если у такого человека будут вредные привычки, то артист будет против такого выбора дочери.

«Но если я узнаю какие-то критические вещи этого человека, то, естественно, он не будет с моей дочерью. Но критические — это не то, что там матом ругается или курит», — пояснил рэпер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Самойлова чуть не потеряла одну из дочерей.