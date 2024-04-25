Джиган запретит дочери Ариеле встречаться с определенной категорией парней

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 21 0

Джиган запретит старшей дочери Ариеле встречаться с парнями с плохими привычками

Джиган запретит дочери Ариеле встречаться с определенной категорией парней

Фото: Клементьева Елизавета / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Какого спутника никогда не будет рядом с наследницей звезды?

Рэпер Джиган заявил, что готов к появлению в будущем парня у его 12-летней дочери Ариелы. Он прекрасно понимает, что это должно случиться, а как все пойдет дальше, решит уже судьба.

«Это случится в любом случае, а там уже как судьба… Я, естественно, проверю всеми возможными способами, что это за человек, что это за парень. Остальное — это уже ее выбор», — цитирует звезду Telegram-канал «Блокнот Старс».

Джиган тут же оговорился, что, несмотря на личный выбор, бойфренд Ариелы должен еще и понравиться ему самому как отцу. Поэтому если у такого человека будут вредные привычки, то артист будет против такого выбора дочери.

«Но если я узнаю какие-то критические вещи этого человека, то, естественно, он не будет с моей дочерью. Но критические — это не то, что там матом ругается или курит», — пояснил рэпер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Оксана Самойлова чуть не потеряла одну из дочерей.

+17° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
92.13
-0.38 98.71
-0.20
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:26
Джиган запретит дочери Ариеле встречаться с определенной категорией парней
23:20
Прокуратура Польши исключила версию о взрыве на борту самолета Качиньского
23:07
Асмус рассказала о походе в сауну с голым незнакомцем
22:48
Застрявшему в Москве круизному лайнеру «Сергей Дягилев» разрешили отплыть
22:29
Присяжные вынесли обвинительный вердикт члену коптевской ОПГ Замараеву
22:10
В Раде сообщили о переезде блогера Шария в Британию

Сейчас читают

«Черный четверг». Почему авиадиспетчеры устроили «забастовку века» во Франции
Студентка родила в туалете и заколола новорожденного маникюрными ножницами
«Когда замуж?» — как отвечать на неудобные вопросы
«Привет, Федор!» — SHAMAN пригласил на концерт юного поклонника

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео