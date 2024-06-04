За 40 минут до смерти: произнесенное в шутку пророчество Рины Зеленой сбылось

Последние дни актриса провела в Доме ветеранов кино.

Актриса Рина Зеленая, сыгравшая черепаху Тортиллу в «Приключениях Буратино» и миссис Хадсон в сериале про Шерлока Холмса, предсказала последние часы своей жизни. Свой век она доживала в Доме ветеранов кино, но не как одинокая пенсионерка. Звезда советских экранов сохраняла жизнелюбие и неповторимое чувство юмора до конца. Одна из ее шуток стала пророческой.

В Доме ветеранов в разное время жили Леонид Куравлев, Арсений Тарковский, Сергей Юткевич, Аркадий Райкин, Чингиз Айтматов и другие знаменитые деятели искусства. Здесь же после смерти мужа, автора фонтанов на ВДНХ Константина Топуридзе, оказалась Рина Зеленая. Не хотела быть обузой детям супруга — своих у актрисы не было. Как сообщается в материале aif.ru, именно Топуридзе выполнял при жизни домашнюю работу, а актриса, которая никогда не подходила к плите, только шутила: «Меня пора кормить».

Над собственной старостью Зеленая смеялась от души. Однажды, упав во время прогулки, актриса рассмешила всех окружающих — некоторое время полежав на земле, она закричала: «Обратите внимание: здесь валяется Рина Зеленая! Она упала!» А еще она шутила, что если и получит награду за успехи в творческой карьере, то минут за 40 до смерти. Слова оказались пророческими.

Михаил Горбачев 1 апреля 1991 года подписал указ о присвоении Рине Зеленой звания народной артистки СССР. Через несколько часов актриса скончалась (в 89 лет), и в правительстве не стали давать ход документам. Екатерина Зеленая (Настоящее имя. — Прим. ред.) пережила революцию и три войны — гражданскую, Первую мировую и Великую Отечественную. Она стала легендой при жизни и до последних минут удивляла всех, кто оказывался рядом.

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