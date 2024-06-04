Помощь без гарантий: в России растет спрос на услуги нутрициологов

Однако можно ли полностью доверять таким специалистам и какова на самом деле их квалификация?

В России растет спрос на услуги нутрициологов. Это — специалисты по питанию, которые помогают людям изменить пищевые привычки и, в том числе, сбросить лишний вес. При этом квалификация таких коучей часто вызывает вопросы, ведь в стране нет единого стандарта для оценки их работы.

Между тем, консультанты-недоучки могут нанести организму человека непоправимый вред. Корреспондент «Известий» Виктория Жильцова рассказала о подводных камнях популярной услуги.

Health-коучи, консультанты по здоровью, эксперты по питанию — как только они себя не называют. В России около 150 тысяч нутрициологов дают рекомендации и только единицы из них имеют медицинское образование. Что не мешает, впрочем, на этом хорошо зарабатывать.

Нынешний закон не обязывает нутрициологов быть медиками. А ведь к ним обращаются люди с лишним весом, нарушением гормонального фона, с проблемами ЖКК. Некоторых из них на подобный шаг толкает отчаяние.

Так было и с Ириной — девушка страдала расстройством пищеварения. В нутрициологию она пришла, хватаясь за последнюю соломинку.

«Это не для каждого. Есть люди, которые склонны к расстройствам пищевого поведения. Агрессивная такая подача знаний. На курсе говорят: все, что ты ел до этого — почти все — тебе теперь есть нельзя, ешь вот это», — рассказывает Ирина Солянка.

Расстройство пищевого поведения — еще меньшее, что может случиться. Лечение БАДами кажется волшебной мягкой силой, способной поправить все. А в реальности большие дозы и неправильные комбинации витаминов могут дать тяжелые осложнения.

«Когда мы неграмотно воздействуем биодобавками, может происходить токсическое поражение печени и почек. И мы уже сейчас нередко встречаемся с такими проблемами, как токсический гепатит», — отмечает диетолог, эндокринолог Оксана Михалева.

С ростом популярности нутрициологов становится больше и пострадавших от этих консультаций. Проблема, как считают в Госдуме, заключается в отсутствии профессионального стандарта и лицензировании работы таких специалистов. Нутрициологом сейчас может стать каждый.

В отличие от диетологов, нутрициологи не обязаны иметь медицинское образование. Они обычно проходят курс в частных онлайн-школах. Одна из таких находится в «Москва-Сити». Профессия востребованная и бизнес, очевидно, прибыльный. Курс длительностью полгода в зависимости от специальности будет стоить от 120 до 220 тысяч рублей.

При этом программа изучения нутрициологии как науки — всегда объемная. И некоторые врачи сомневаются, что неподготовленный человек может освоить ее за несколько месяцев.

«Он должен разбираться в вопросах гигиены, питания, анатомии человека, физиологии человека, в вопросах диетологии, приготовлении пищи. А, главное, в вопросах жизнедеятельности, иметь правильное представление о здоровье человека», — объясняет академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Никитюк.

После частных школ нутрициологии выходят с сертификатами, которые ничего не гарантируют. И понять, кто из специалистов на огромном рынке предложений является настоящим профессионалом — практически невозможно. Все держится на доверии.

При этом консультация такого специалиста стоит около трех тысяч рублей в час, сопровождение в течение месяца — десять тысяч.

Негласный кодекс нутрициологов таков: они не имеют права ставить диагнозы, назначать лекарства, интерпретировать анализы. Могут лишь рекомендовать и советовать. И, если понимать, что специалист перед вами — не медик, а лишь консультант по питанию, то можно избежать негативных последствий.