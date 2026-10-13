Срок давности — пять лет: кому могут запретить поступать в те вузы, откуда их отчислили

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Эксперты уже задаются вопросом, не станет ли это ограничением на право на образование.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Нарушившим дисциплину могут запретить поступать в те вузы, откуда их отчислили

Новую инициативу Минобрнауки сейчас обсуждают в российских вузах. Ведомство предлагает запретить в течение пяти лет заново поступать туда ранее отчисленным.

По словам экспертов, дело не в том, что студент сессию плохо сдал или не оплатил свое обучение вовремя. Ограничения хотят ввести для тех студентов, которых отчислили за нарушение дисциплины.

«Условно говоря, там запрещено в общежитии микроволновку ставить, а вы подставили, да, или запрещено там мальчиков водить после 11, а вы привели. Вот за такое могут тоже, соответственно, отчислить, и в такой ситуации уже, хочет вуз, не хочет, будет ему запрещено принять вас заново туда. И у кого-то могут возникнуть вопросы, а не является ли это вообще таким ограничением права на образование?» — сказал эксперт в сфере образования Арсений Филин.

Впрочем, юристы считают, до жестких мер дойдет только при серьезных или неоднократных нарушениях правил вуза. Если же приказ утвердят, то новые правила вступят в силу уже с 1 марта следующего года.

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