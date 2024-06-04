Глава Иваново Владимир Шарыпов ушел в отставку

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Мэр города написал заявление по собственному желанию.

Глава Иваново Владимир Шарыпов ушел в отставку

Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье

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Владимир Шарыпов ушел в отставку с должности мэра города Иваново. Депутаты гордумы проголосовали за досрочное прекращение его полномочий. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ивановской городской думы.

«Сегодня на внеочередном заседании Ивановской городской думы народными избранниками было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы город Владимира Шарыпова в соответствии с его заявлением об отставке по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Владимир Шарыпов возглавлял Иваново с ноября 2016 года. Он переизбирался решениями гордумы в 2019-м и 2021-м.

Сейчас временно исполняющим обязанности мэра города назначен Александр Шаботинский. Он занимает должность первого заместителя главы администрации Иваново.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин предложил Вячеславу Федорищеву стать главой Самарской области. Глава государства указал, что должность была предложена не просто так, все дело в большом опыте работы Вячеслава Федорищева на региональном уровне в Тульской области.

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