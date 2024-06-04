Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об уходе с должности

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Евгения Романова
Евгения Романова 18 0

Причиной он назвал переход на новое место работы.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин объявил об уходе с должности

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Глава Республики Алтай Олег Хорохордин принял решение уйти с занимаемой должности в связи с переходом на новое место работы. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«В этом году заканчиваются мои полномочия Главы Республики Алтай. <…> Сегодня в связи с переходом на новое место работы я ухожу с должности», — написал Хорохордин.

Он напомнил, что за прошедшие пять лет было многое сделано для социально-экономического развития региона, вместе с тем преодолены непростые годы пандемии коронавируса, а сегодня вся республика помогает участникам СВО, приближая победу России.

Хорохордин также поблагодарил президента России Владимира Путина за всестороннюю поддержку республики и особое отношение к Алтаю.

Должность губернатора Республики Алтай Олег Хорохордин занимал с октября 2019 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр города Иваново Владимир Шарыпов ушел в отставку. Депутаты гордумы проголосовали за досрочное прекращение его полномочий.

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