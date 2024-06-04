В США предупредили Макрона о возможном ответе Путина на решение по Украине

Президент Франции стал одним из самых агрессивно настроенных к России, но Москва может унизить его одним действием.

Президент России Владимир Путин может предпринять ответные действия на решение французского коллеги Эммануэля Макрона отправить военных инструкторов на Украину. Об этом сообщил колумнист американской газеты The Washington Post Ли Хокстадер.

«Самым незыблемым с самого начала стал запрет на размещение западных войск. Теперь этот основополагающий запрет выглядит более шатким, чем когда-либо, поскольку Франция рассматривает возможность отправки военных инструкторов», — написал он.

Обозреватель считает, что Путин может нанести удар по французским инструкторам с целью унизить Макрона. Как отметил Хокстадер, президент Франции стал одним из самых агрессивно настроенных к России западных лидеров.

Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ. Между тем украинский президент Владимир Зеленский поддержал идею Макрона про отправку войск.

В начале мая Макрон снова заявил об этом. По его словам, отправка возможна в том случае, если бы «русские прорвались через линию фронта» или при просьбе киевского режима о таком шаге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Верховной раде сообщили о направлении на Украину первых французских инструкторов.