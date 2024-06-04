Оказывается вместе: Пересильд пришла на праздник дочери с Михаилом Тройником

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 19 0

Актриса Юлия Пересильд посетила день рождения дочери вместе с Михаилом Тройником

Оказывается вместе: Пересильд пришла на праздник дочери с Михаилом Тройником

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Пару заметили в объятиях друг друга во время медленного танца.

Заслуженная артистка РФ Юлия Пересильд и Алексей Учитель накануне устроили пышный праздник в честь дня рождения для своей дочери Марии. Компанию актрисе на мероприятии составил ее возлюбленный Михаил Тройник, об этом Пересильд рассказала в своем личном блоге.

Весь вечер пара была вместе. Тройник не отходил от любимой, а потом они обнялись в медленном танце.

Их теплые чувства друг к другу стали дополнительным опровержением для публики, которые думали, что у артистов не все так гладко в отношениях и они скоро разойдутся. 

Вопреки домыслам появление Пересильд вместе с Тройником не стало причиной скандала из-за присутствия отца именинницы. Экс-возлюбленные смогли сохранить хорошие отношения и даже периодически работают вместе.

Прежде Пересильд и Тройник развеяли слухи о своем разрыве, приняв участие в романтической фотосессии. Пара поделилась тем, как все проходило, демонстрируя моменты полные нежности и страсти.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что актриса Юлия Пересильд сыграет главную роль в спектакле «Последнее лето».

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