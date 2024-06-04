В МИД сообщили о попытках Зеленского упросить глав СНГ приехать на саммит в Швейцарии

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Евгения Романова
Евгения Романова 42 0

МИД РФ: Зеленский упрашивал лидеров СНГ приехать в Швейцарию, но все отказали

В МИД сообщили о попытках Зеленского упросить глав СНГ приехать на саммит в Швейцарии

Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukrainian Pre

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Тема:
Спецоперация

Данная конференция — эта попытка сколотить антироссийскую коалицию, указали в ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский вместе со своими союзниками на Западе упрашивал лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) с просьбой приехать на саммит в Швейцарии. Об этом заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин в интервью ТАСС.

«Была задействована „тяжелая артиллерия“: Зеленский со своими западными „друзьями“ принялись лично обзванивать и упрашивать лидеров государств Содружества принять участие в этой „сходке“. Знаем, что никто из них на подобные уговоры не поддался», — сказал он.

Как отметил Галузин, ближайшие союзники России из СНГ понимают, что к миру данная конференция не имеет никакого отношения. На самом же деле саммит в Швейцарии — это попытка сколотить антироссийскую коалицию, предъявить Москве ультиматум и создать видимость общемировой поддержки «формулы Зеленского».

Такие встречи, подчеркнул Галузин, не способствуют политическому урегулированию. Их проведение бессмысленно и заранее обречено на провал.

Конференция по Украине пройдет в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня. В ней примут участие главы государств и представители правительств стран G7, G20, БРИКС и других международных объединений. Посол РФ в Берне Сергей Гармонин ранее заявил, что представителей от Москвы на мероприятии не будет ни в каком формате.

В рамках конференции планируется обсудить «формулу мира», представленную президентом Украины Владимиром Зеленским. Прописанные в ней требования российская сторона уже назвала неприемлемыми.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая еще страна может отказаться от саммита в Швейцарии по Украине.

Тема:
Спецоперация
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