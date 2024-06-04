«Защищает от некоторых форм»: в чем заключается особая польза абрикосов

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 48 0

Эндокринолог Толмасова: употребление абрикосов улучшает упругость кожи и зрение

«Защищает от некоторых форм»: в чем заключается особая польза абрикосов

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Фрукт содержит огромное количество полезных элементов, которые помогают предотвратить появление даже серьезных заболеваний.

Абрикосы играют огромную роль в защите зрения, а также положительно влияют на весь организм. Об этих и других полезных свойствах фрукта в беседе с изданием Газета.ру рассказала врач-эндокринолог Анжела Толмасова.

По словам врача, употребление в пищу абрикосов не просто поможет человеку успешно поддерживать зрение, но и способно постепенно улучшать его. Среди других полезных свойств можно выделить нормализацию артериального давления, поддержку сердечно-сосудистой системы и защиту печени. А большая концентрация природных органических пигментов в абрикосе также становится прочным щитом на пути возникновения рака.

«Эти элементы оказывают такое же воздействие и на наш организм, поддерживая нашу иммунную систему и даже защищая от некоторых форм рака», — подчеркнула врач-эндокринолог.

Кроме того, абрикосы — это полноценный источник витамина А, который помогает остановить возрастные изменения зрительного аппарата. Не менее важный вклад сладкий фрукт вносит и в снижение холестерола (ЛПНП), что уменьшает риск появления заболеваний сердца.

Толмасова подчеркивает, что содержащиеся в абрикосе, в том числе и в сушеном виде, вещества способны эффективно защищать человека от хронических заболеваний.

Ранее 5-tv.ru писал, что работу мозга могут улучшить не только абрикосы, но и другие фрукты и овощи.

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