В Италии призвали Макрона поехать на Украину для участия в конфликте

Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону поехать воевать на Украину
Фото: www.globallookpress.com / Alexis Sciard
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Французскому лидеру посоветовали не злить итальянцев.
Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому поехать на Украину для участия в боевых действиях. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, его слова приводит Adnkronos.
«Я говорю Макрону: поезжайте на Украину воевать, наденьте шлем и не злите итальянцев», — сказал он в ходе предвыборного мероприятия кандидата партии «Лига» в мэры города Бари.
Сальвини подчеркнул, что его партия прежде всего выбирает мир. Вице-премьер Италии назвал Макрона одним из поджигателей конфликтов, которых в последнее время стало очень много.
Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ. Между тем украинский президент Владимир Зеленский поддержал идею Макрона про отправку войск.
В начале мая Макрон снова заявил об этом. По его словам, отправка возможна в том случае, если бы «русские прорвались через линию фронта» или при просьбе киевского режима о таком шаге.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин может унизить Макрона ударом по французским войскам на Украине. Президент Франции стал одним из самых агрессивно настроенных к России, но Москва может унизить его одним действием.
- 4 июн
- Приоритетная цель: как российские «Орланы» вычисляют позиции ВСУ
- 4 июн
- Российские войска сбили украинский Су-25 на запорожском направлении
- 4 июн
- «Народный фронт» отправит уникальные внедорожники для нужд СВО
- 4 июн
- Войска России уничтожили 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS и «Ольха»
- 4 июн
- В МИД сообщили о попытках Зеленского упросить глав СНГ приехать на саммит в Швейцарии
- 4 июн
- В США предупредили Макрона о возможном ответе Путина на решение по Украине
- 4 июн
- «Мир прямо сейчас!»: во Франции вызвало ужас видео с задержанием из Днепропетровска
- 4 июн
- На остановках автобуса в Москве появились плакаты, предостерегающие французов
- 4 июн
- Сотрудники военкомата на Украине на эмоциях сбили велосипедиста
- 4 июн
- Российские военные эвакуируют жителей Харьковской области под обстрелами ВСУ
Читайте также
64%
-0.81 96.87
-0.92
Нашли ошибку?