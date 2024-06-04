В Италии призвали Макрона поехать на Украину для участия в конфликте

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Евгения Романова
Евгения Романова 33 0

Вице-премьер Италии Сальвини предложил Макрону поехать воевать на Украину

В Италии призвали Макрона поехать на Украину для участия в конфликте

Фото: www.globallookpress.com / Alexis Sciard

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Тема:
Спецоперация

Французскому лидеру посоветовали не злить итальянцев.

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует самому поехать на Украину для участия в боевых действиях. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры, вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини, его слова приводит Adnkronos.

«Я говорю Макрону: поезжайте на Украину воевать, наденьте шлем и не злите итальянцев», — сказал он в ходе предвыборного мероприятия кандидата партии «Лига» в мэры города Бари.

Сальвини подчеркнул, что его партия прежде всего выбирает мир. Вице-премьер Италии назвал Макрона одним из поджигателей конфликтов, которых в последнее время стало очень много.

Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. По словам директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ. Между тем украинский президент Владимир Зеленский поддержал идею Макрона про отправку войск.

В начале мая Макрон снова заявил об этом. По его словам, отправка возможна в том случае, если бы «русские прорвались через линию фронта» или при просьбе киевского режима о таком шаге.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин может унизить Макрона ударом по французским войскам на Украине. Президент Франции стал одним из самых агрессивно настроенных к России, но Москва может унизить его одним действием.

Тема:
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