Следствие просит суд заочно арестовать журналиста Колезева* за фейки об армии РФ

Следствие попросило Басманный суд Москвы заочно арестовать журналиста Дмитрия Колезева* по делу о публичном распространении фейков об армии России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

«Поступило ходатайство о заочном аресте Колезева* Дмитрия Евгеньевича», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что журналист и главный редактор издания Republic** Дмитрий Колезев был объявлен в розыск МВД России в ноябре 2022 года. При этом не уточнялось, по какой конкретно уголовной статье ведется расследование. Предварительно сообщалось, что он находится за рубежом.

К слову, Дмитрий Колезев после событий на Украине выступил против спецоперации, а затем уехал в Литву.

* — признан иностранным агентом на территории России

** — признано в России СМИ-иноагентом