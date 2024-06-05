Риски выше на 55%: ученые рассказали о неочевидном вреде перца чили

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 13 0

Frontiers in Nutrition: регулярное употребление перца чили приводит к ожирению

Риски выше на 55%: ученые рассказали о неочевидном вреде перца чили

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Legky

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К чему может привести регулярное употребление этого продукта?

Частое употребление перца чили с большей долей вероятности может привести к ожирению. Об этом сообщил журнал Frontiers in Nutrition со ссылкой на исследование ученых из Университета электронных наук и технологий Китая (UESTC).

Эксперты проанализировали связь между частотой употребления перца чили, индексом массы тела (ИМТ) и распространенностью ожирения среди населения США.

Для исследования было выбрано порядка шести тысяч американцев, которых разделили на три группы. В первую группу вошли те, кто не употреблял перец чили вообще. Во второй группе оказались люди, у кого есть этот продукт периодически. В третью попали любители острого, которые едят его постоянно.

Выяснилось, что ИМТ у третьей группы был самым высоким — на 0,71 пункта больше, чем у добровольцев с более малой долей перца в рационе. А риск ожирения у таких людей увеличивается сразу 55% выше по сравнению с теми, кто совсем не ест перец.

В конечном итоге ученые связали эти показатели с наличием перца чили в жирных и калорийных блюдах. Видимо, именно такое сочетание продуктов способствует перееданию и увеличению веса.

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