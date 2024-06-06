Терпение лопнуло: принц Гарри и Меган Маркл получили публичную пощечину

Король Карл III окончательно разочаровался в сыне. Что случилось?

Принц Гарри и Меган Маркл больше не интересны королевской семье Великобритании. Младший сын Карла III пытается делать вид, что он все еще голубых кровей, однако отрекшись от четы Виндзоров, он давно поставил на себе крест. Поэтому он так и не дождался приглашения на официальный день рождения короля, передает 7Дней.ru, со ссылкой на зарубежные источники.

Известно, что на самом деле монарх родился 14 ноября, но официально, по сложившейся в Великобритании традиции, день рождения короля отмечают в третье воскресенье июня. В такой знаменательный день обычно устраивают торжественный парад, на котором присутствуют все члены королевской семьи. Но, похоже, король хочет окончательно разорвать отношения с младшим наследником, не желая видеть его.

Болеющий раком Карл III не сможет красоваться верхом на коне на параде, но вместе с супругой Камиллой он проедет в карете. Пока неизвестно, будет ли присутствовать на торжестве также болеющая раком Кейт Миддлтон. Пока она прячется от посторонних глаз в своем загородном поместье Анмер Холл в графстве Норфолк.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что кричавшая о помощи Кейт Миддлтон попыталась отвести от себя подозрения.