Запугали? Кричавшая о помощи Кейт Миддлтон попыталась отвести от себя подозрения

Неужели шокирующие новости, породившие новые теории заговора, так опасны для болеющей раком принцессы?

Передавшая иллюзионисту тайную записку с криком о помощи Кейт Миддлтон неожиданно появилась на публике. Это очень странно, учитывая то, как тщательно до этого принцесса скрывалась от общественности. Неужели шокирующие новости, породившие новые теории заговора, так опасны для болеющей раком Кейт.

Супруга принца Уильяма пытается отвести от себя подозрения. Известно, что сейчас чета Уэльских спряталась в своем убежище, загородном поместье Анмер Холл в графстве Норфолк. Не все поверили в это, появились предположения, будто бедную Миддлтон специально пытаются скрыть ото всех. Поэтому подозрительно, что после тайных сигналов Кейт, обычная женщина так легко смогла увидеть знаменитость в местном яхт-клубе.

Свидетельница рассказала изданию Daily Mail, что не раз видела Миддлтон в яхт-клубе, расположенном на морском побережье. Принцесса известна своей любовью к парусному спорту, но из-за своего состояния она лишь может наблюдать, как ее старшие дети Джордж и Шарлотта берут уроки управления парусным судном.

Картинка представляется идеальная: Кэтрин спокойно наслаждается природой, сидя на скамеечки рядом с любимым. Но все ли так гладко? Слишком много вопросов без ответа. Тревога фанатов нарастает и с тем, как сдерживается принцесса в своих комментариях, она будто боится сказать лишнего.

Тайны вокруг болезни супруги принца Уильяма так никуда и не ушли.

Ранее 5-tv.ru рассказал, могла ли Миддлтон потерять зубы во время лечения от рака.