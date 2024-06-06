Врачам Латвии хотят запретить вести прием пациентов на русском языке

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Соответствующие поправки к закону рассматривает парламент республики.

Фото, видео: TOMS KALNINS / ТАСС; 5-tv.ru

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Парламент Латвии сегодня рассматривает скандальные поправки к закону о правах пациентов, согласно которым прием в медицинских учреждениях должен проходить строго на государственном языке.

А если пациент не знает латышский, ему предлагают за собственный счет нанять переводчика. Что будет, если обратившийся за помощь не выполнит условия, не разъясняется.

Латвийский врач-ортопед, награжденный высшей государственной наградой республики, в эксклюзивном интервью «Известиям» заявил, что не поддерживает изменения в законе.

«Нужно помогать всем больным, независимо от религии или языка. Врач может помочь и без знания языка, просто укажет на все рукой. К тому же, у нас есть аппаратура, которая играет самую большую роль в установлении диагноза. Я думаю, что все-таки больше политика. Как говорят многие, вся политика — это игра», — говорит Янис Петронис

Поправки к закону предложил министр здравоохранения Латвии якобы, для защиты молодых врачей, не владеющих русским языком.

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