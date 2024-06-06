По мнению звезды, актуальность великого русского поэта никогда не угаснет.

Начало июня для России по-особенному важно, ведь 6 числа родился величайший поэт всех времен — А. С. Пушкин. А этот год стал юбилейным — со дня рождения зачинателя русской классики и основоположника современного русского языка исполнилось 225 лет. Несмотря на такое большое количество пройденного времени, творчество поэта актуально по сей день. Так в чем же уникальность автора, выяснил корреспондент 5-tv.ru в разговоре с Кристиной Бабушкиной на премии короткометражного кино Художественного театра МХТ имени А. П. Чехова.

«Начнем с того, что Пушкин — наше все. И мы, собственно, с этой аксиомой живем с самого детства», — поделилась актриса.

Начинающие кинематографисты должны были снять короткометражное кино длительностью до 225 секунд на тему: «Пушкин 225». Член жюри рассказала, что было отправлено много заявок и каждый из участвующих старался раскрыть автора с разных сторон. Несмотря на достойные работы, которые подняли планку самого конкурса, Бабушкина не увидела в них об Александре Сергеевиче Пушкине чего-то нового. По ее словам, он всегда был многогранен.

«Мне очень импонирует, как открывают его ребята. И он действительно разный. Он и романтический. Он и невероятно мудрый. Он и философ. Он и красавец. Он и повеса. И это так приятно — осознавать, что молодые люди это видят, чувствуют, и доносят до нас, зрителей, эту мысль», — высказалась Кристина Бабушкина.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава государства Владимир Путин посетил Царское Село. Отметим, что именно в этом здании когда-то жил и учился Александр Сергеевич Пушкин.