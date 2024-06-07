«Крутой поэт»: Игорь Гуляев о творчестве Александра Пушкина

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Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 287 0

Гуляев считает Пушкина штучным человеком

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Люди, похожие на великого русского поэта рождаются раз в 100 лет.

Со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина прошло уже 225 лет, но мы по-прежнему гордимся и чтим память зачинателя русского слова. Поэт внес весомый вклад в развитие русской культуры, поэтому так особенно важен для всех нас. Игорь Гуляев поделился мнением о творчестве Пушкина с корреспондентом 5-tv.ru на гала-ужине премии RU.TV.

«Это крутой автор, крутой поэт. Мне кажется, такие штучные люди рождаются раз в 100 лет, а то и в двести. Поэтому столько лет проходит, а мы помним и чтим», — рассказал дизайнер.

По словам Гуляева, еще много поколений будет помнить о трудах Пушкина. Также он добавил, что его мама литератор, поэтому поэт всегда для их семьи имел особое значение.

«Я читал, учился, и, конечно же, очень много всего помню. Что музыку даже писали на стихи Пушкина», — резюмировал кутюрье.

Ранее 5-tv.ru писал, что последний потомок Пушкина выразил любовь к России.

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