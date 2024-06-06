Последний потомок Пушкина: «В Европе никто не вспоминает поэтов через 200 лет»

Праправнук знаменитого писателя признался, что во время каждой своей поездки в Россию чувствовал, как велика народная любовь к нему.

Со дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина прошло 225 лет. В честь этого события журналисты 5-tv.ru навестили его последнего прямого потомка (тот, кто передает фамилию по мужской линии) Александра Александровича Пушкина, живущего в Брюсселе.

Всего в мире живет около 250 человек, так или иначе связанных кровью с Пушкиным. Но только один из них считается прямым наследником. Удивительно, но праправнук поэта женат на Марии Пушкиной-Дурново, двоюродной правнучке Николая Гоголя. Дедушка Александра Александровича перевез семью в Бельгию в далеком 1923 году, после Октябрьской революции.

«Сегодня я, конечно, очень горд быть потомком Александра Сергеевича. Знаете, я это очень хорошо понял, когда в первый раз приехал в Россию — как меня встретил народ… Они так были удивлены, что есть потомок Пушкина. И я почувствовал любовь народа к Пушкину. Как они говорят: „Пушкин — это наше все“. Это правильно. Это я почувствовал только, когда поехал в Россию», — рассказал наследник поэта.

Как отметил Александр Александрович, его родители и дедушка много рассказывали ему о роде и семье, о самом Пушкине. Но разговоры о предках ни в какое сравнение не идут со впечатлениями от путешествия на их родину. По словам мужчины, во время первых поездок в Россию он был поражен, когда люди бросались обнимать его и целовать, они хотели прикоснуться к наследнику Солнца русской поэзии.

Эти времена, признался Александр Александрович, он никогда не забудет. Вспоминая о тех встречах, праправнук поэта не может не сравнивать отношения к гениям в России и в Европе, где тоже немало выдающихся деятелей культуры. Он искренне рад, что на родине Пушкина не просто знают, но и до сих пор чтят, отмечают всей страной его день рождения, посвящают литературные и социальные проекты и крупные мероприятия.

«У нас в Европе тоже есть большие писатели, но через 200 лет никто их не вспоминает, никто не празднует. В отличие от Александра Сергеевича. Это очень важно, и я очень рад, что так и продолжается традиция. И я очень надеюсь, что после меня будет продолжаться», — сказал Пушкин.

Накануне празднования 225-летия поэта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии его отреставрированной квартиры на Арбате. Александр Пушкин недолго жил в ней в 1831 году после венчания с Натальей Гончаровой. Также к важной дате арт-кластер «Таврида» подготовил серию мероприятий, которые пройдут в Крыму с июня по сентябрь.

Помимо прочего, как писал ранее 5-tv.ru, спектакль «Евгений Онегин. Страницы романа» представят в рамках ПМЭФ-2024.