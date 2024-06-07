У водителей-иностранцев могут начать изымать авто без ОСАГО

У иностранных водителей, которые попадают в аварии в России и не имеют при этом полисов ОСАГО, предложено изымать машины. Как выяснили «Известия», с такой идеей вышел на правительство Национальный автомобильный союз.

Общественники пояснили, что регулярно получают жалобы от россиян, пострадавших в ДТП с иностранцами. В итоге потерпевшие не могут получить компенсаций в рамках нашей системы страхования, и единственный выход — обратиться в суд. Хотя и это — не панацея.

После выигранного иска пострадавшие обращаются уже в службу судебных приставов, чтобы та взыскала деньги за причиненный ущерб с иностранца. Но в большинстве случаев виновные граждане других стран просто уезжают из России, так ничего и не заплатив.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в АвтоВАЗе назвали главный плюс новой Lada Iskra.