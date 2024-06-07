В Луганске после ракетного удара ВСУ обрушился подъезд жилого дома

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Срочная новость 170 0

Украинские боевики продолжают бить по мирным объектам российских регионов.

Фото, видео: Пресс-служба главы ЛНР; 5-tv.ru

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Украинские боевики ударили по жилым кварталам Луганска. В результате попадания снаряда в жилой дом обрушиля подъезд. Об этом в своем Telegram-канале подполковник ЛНР в отставке, военный эксперт Андрей Марочко.

«В результате удара по Луганску есть обрушение подъезда жилого дома», — написал Марочко.

Предварительно, выпустили не менее шести ракет ATACMS. По данным пресс-секретаря главы ЛНР Анны Романовой, большинство ракет сбили силы ПВО. На месте работают все экстренные службы города и республики

По данным министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, в результате обстрела Луганска со стороны ВСУ пострадали 22 человека, среди них — двое несовершеннолетних детей.

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