Суд в Москве арестовал подозреваемого в сборе военных сведений француза

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 18 0

Сотрудник одной из иностранных НКО работал в России более десяти лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал до 5 августа гражданина Франции Винатье Лорана Клода Жана Луи, подозреваемого в сборе военных сведений на территории России. Видео из зала суда появилось в распоряжении 5-tv.ru.

В ходе заседания Винатье признал вину и выразил готовность содействовать следствию. При этом он просил отправить его под домашний арест.

По данным стороны защиты, Винатье — сотрудник швейцарской негосударственной некоммерческой организации «Центр Гуманитарного Диалога» и работает в России свыше десяти лет.

Также известно, что подозреваемый — уроженец Нанта, имеет докторскую степень и воспитывает двух несовершеннолетних детей.

Следствие подозревает Винатье в уклонении от исполнения российского законодательства в отношении иностранных агентов (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ).

Французского гражданина задержали накануне. По данным правоохранителей, он несколько лет собирал сведения о военной и военно-технической деятельности России, которые при получении иностранными спецслужбами могут быть использованы против РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон уже заявил, что Винатье не работал на Францию, и пообещал предоставить соотечественнику консульскую защиту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве признали виновным по административному протоколу о дискредитации армии гражданина Ирана, который в общественном месте носил футболку с гербом Украины.

+18° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
88.76
0.02 96.69
0.12
Продвигайте свои принципы и идеалы: китайский гороскоп на неделю с 10 по ...

Последние новости

20:46
«Есть причины»: почему Буланова не взяла фамилию мужа после свадьбы
20:30
Суд в Москве арестовал подозреваемого в сборе военных сведений француза
20:14
Захарова призвала Армению предоставить список якобы погибших в Буче украинцев
20:05
«Меняет как перчатки»: почему Виктория Боня не может выстроить крепкие отношения
19:49
«Проблема есть»: Путин заявил об отсутствии осмысленной миграционной политики
19:22
«Реакция неоднозначная»: Киркоров шокирован результатами пластики Овсянниковой

Сейчас читают

Снимите розовые очки: прогноз Таро на неделю с 10 по 16 июня
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2024: прямая трансляция
Гример Заворотнюк о предвестниках рака у актрисы: «Я это видела у Фриске»
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2