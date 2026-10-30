Мужчина ворвался в самолет в Пулково в поисках пропавшего ребенка

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 18 0

Бортпроводница пыталась остановить пассажира, но он не стал ее слушать.

Можно ли вернуться в самолет после высадки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Мужчина ворвался в самолет в аэропорту Пулково, решив, что забыл там ребенка. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Пассажир прилетел в Санкт-Петербург из Москвы вместе с женой и двумя детьми. Во время высадки мужчина заметил, что одного из сыновей нет рядом, и решил вернуться в салон самолета.

Бортпроводница попыталась остановить мужчину и объяснила, что возвращаться на борт нельзя. Однако пассажир отодвинул ее рукой и прошел внутрь.

Оказавшись в салоне, мужчина убедился, что супруга забрала обоих детей. После этого он успокоился и направился к автобусу, который доставлял пассажиров к зданию аэропорта.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом инциденте в Пулково. В аэропорту опровергли информацию о том, что самолет авиакомпании «Руслайн» едва не столкнулся с автомобилем.

Перед вылетом в Нарьян-Мар экипаж действительно затормозил после того, как машина ПАО «Яковлев» пересекла путь самолета. При этом в пресс-службе аэропорта подчеркнули, что угрозы столкновения не было. Рейс в итоге состоялся благополучно.

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