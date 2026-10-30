«Нас внесли в расстрельные списки»: как семья из Алешек спасалась от расправы

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 43 0

Переселенцев разместили в гостинице и обеспечили всем необходимым.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Семья из Алешек уехала после угроз расправы и получила жилье в России

Жительница Алешек вместе с семьей была вынуждена срочно покинуть родной город после участия в референдуме. По ее словам, близкие оказались в списках людей, которым угрожала расправа, поэтому эвакуацию организовали в режиме секретности. Об этом она рассказала корреспонденту «Известий» Леониду Китрарю.

Семью подняли по тревоге и вывезли, не сообщив заранее, куда они направляются. В октябре 2022 года Елена с близкими оказалась в Ставрополе. Там переселенцев разместили в гостинице и обеспечили всем необходимым для жизни.

Позже семья воспользовалась программой социальной поддержки, получила жилищный сертификат и смогла приобрести собственное жилье. Елена выразила благодарность России и президенту за предоставленное убежище и возможность начать жизнь на новом месте.

Несмотря на переезд, женщина продолжает следить за судьбой родных Алешек. До разрушения Каховской ГЭС у семьи было два дома в городе. Оба здания пострадали во время затопления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жители Алешек, оставшиеся в городе вопреки эвакуации, сталкиваются с трудностями в обеспечении базовых потребностей. Одна из местных жительниц поделилась, что в населенном пункте существует серьезная проблема с газом.

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