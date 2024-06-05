Суд в Москве оштрафовал гражданина Ирана за дискредитацию ВС РФ

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 13 0

В Москве оштрафовали гражданина Ирана на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии

Суд в Москве оштрафовал гражданина Ирана за дискредитацию ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Alexandra

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Штраф виновному назначен максимальный.

В Москве признали виновным по административному протоколу о дискредитации армии гражданина Ирана, который в общественном месте носил футболку с гербом Украины. Об этом сообщили суды общей юрисдикции столицы в Telegram-канале.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы гражданин Исламской Республики Иран Хоссии Хидари был признан виновным в совершении административного правонарушения», — указано в публикации.

Виновного в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ, оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Штраф по первой части статьи максимален. Уточняется, что Хидари в общественном месте был одет в футболку с изображением герба Украины на рукавах и флага страны спереди.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что суд в Москве оштрафовал мужчину за покраску волос в желто-голубые цвета. Также следствие просит суд заочно арестовать журналиста Колезева* за фейки об армии РФ.

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