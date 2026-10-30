Путин раскрыл секрет своей продуктивности

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 40 0

Насыщенный график российского лидера удивил участников саммита «Россия — Африка».

Почему Путин такой продуктивный

Фото: Reuters/Pavel Bednyakov

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Путин: встречи с коллегами из Африки не утомляют, так как я получаю удовольствие

Президент России Владимир Путин объяснил свою продуктивность удовольствием от общения с друзьями и коллегами из Африки. Об этом он рассказал на встрече с премьер-министром Того Фором Гнассингбе.

Глава правительства Того поблагодарил российского лидера за возможность провести переговоры и отметил его выносливость. По словам премьера, накануне Путин провел множество встреч, но выглядел гораздо менее уставшим, чем другие участники саммита.

«Господин премьер-министр, у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит. Поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки», — с улыбкой ответил президент.

Накануне вечером после пленарных заседаний саммита «Россия — Африка» Путин продолжил рабочую программу почти до полуночи. Он провел переговоры с лидерами Намибии, Республики Конго, Бурунди и Кении.

На следующий день президента ждали переговоры с руководителями Судана, Мадагаскара, Ганы, Мали, Южного Судана, Центральноафриканской Республики, Демократической Республики Конго и Того.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин связывал творческую деятельность с долголетием. По словам президента, люди, занимающиеся творчеством, могут жить дольше, поскольку постоянно используют «серое вещество».

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