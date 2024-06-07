В результате повторного удара ВСУ по селу Садовое число жертв возросло до 22

Украинские боевики целенаправленно дважды атаковали одно место.

В результате обстрела села Садовое в Херсонской области со стороны боевиков армии Украины погибли 22 человека. О том, что возросло число жертв, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, его слова приводит ТАСС.

«После первого прилета люди из соседних домов выбежали помогать пострадавшим, через короткий промежуток времени был прилет ракеты HIMARS. Среди погибших — двое детей. Целенаправленно ударили повторно, для большего количества жертв», — сказал он.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли село Садовое, в результате атаки погибли 19 человек и еще пятеро пострадали. На месте работают оперативные службы.