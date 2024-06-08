Дело о теракте возбудили после удара ВСУ по магазину в Херсонской области
СК возбудил дело о теракте после обстрела ВСУ магазина в Херсонской области
Фото: Telegram / Владимир Сальдо / SALDO_VGA
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В результате атаки погибли 22 человека и еще 15 пострадали.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту совершения боевиками армии Украины теракта в селе Садовое Херсонской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Глава ведомства дал поручение руководству Главного следственного управления СК России в рамках расследования уголовного дела по статье 205 УК РФ („Террористический акт“) оперативно и поименно установить всех лиц, кто отдавал заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил», — говорится в сообщении.
В Следственном комитете подчеркнули, что все причастные к теракту, включая членов киевского режима, будут привлечены к уголовной ответственности.
Накануне, 7 июня, ВСУ атаковали магазин в селе Садовое Херсонской области. В результате обстрела погибли 22 человека, а также пострадали 15.
Как заявлял губернатор Владимир Сальдо, первый удар ВСУ нанесли управляемой авиабомбой французского производства, а когда местные жители пришли на помощь пострадавшим, повторно атаковали село с использованием HIMARS.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава ДНР Денис Пушилин назвал чудовищными атаки ВСУ на Херсонскую область и ЛНР.
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