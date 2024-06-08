Спасатели достали из-под завалов дома в Луганске кота

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 55 0

Животное было очень напугано.

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Спасатели продолжают работать в Луганске на месте разрушенного жилого дома из-за удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). На этот раз удалось найти и отдать хозяевам рыжего кота по кличке Дамир. Об этом сообщил МЧС РФ в своем Telegram-канале.

«Вторые сутки специалисты ведомства разбирают завалы и помогают выносить личные вещи жильцов. В разрушенной квартире сотрудники МЧС России нашли кота и передали его хозяину», — говорится в сообщении.

Животное было очень напугано, но ему удалось уцелеть. Хозяин кота сердечно поблагодарил тех, кто смог найти и вернуть ему любимца.

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ВСУ атаковали два многоквартирных дома в Луганске 7 июня. В результате удара обрушился подъезд жилого дома. Он был нанесен целенаправленно по жилым кварталам города. Боевики использовали ракеты АТАСМS, предоставленные США, ранее отметили в Минобороны РФ.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что многоквартирный дом в Луганске, подъезд которого обрушился в результате ракетного удара со стороны ВСУ, смогут восстановить.

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