«Варварский обстрел»: что известно о состоянии пострадавших при ударе по Луганску

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Евгения Романова
Евгения Романова 21 0

Число пострадавших из-за удара ВСУ по Луганску возросло до 60 человек

«Варварский обстрел»: что известно о состоянии пострадавших при ударе по Луганску

Фото: Telegram / Леонид Пасечник / glava_lnr_info

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Тема:
Спецоперация

Украинские боевики целенаправленно нанесли удар ракетами АТАСМS по жилым кварталам.

Спасательные работы на месте удара ВСУ по Луганску продолжались всю ночь. Из-под завалов были извлечены тела еще двух человек, также возросло число пострадавших до 60. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в Telegram-канале.

«Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух человек. По состоянию на 8:00 известно о 60 пострадавших в результате варварского обстрела мирного города», — написал он.

Пасечник добавил, что все пострадавшие, которые остались без жилья, в настоящее время находятся в пунктах временного размещения, им предоставлено все необходимое. С людьми работают медики и психологи.

В Луганске спасатели всю ночь разбирали завалы жилого дома после удара ВСУ

Удар со стороны ВСУ был нанесен целенаправленно по жилым кварталам Луганска. Боевики использовали ракеты АТАСМS, предоставленные США, ранее отметили в Минобороны РФ. В результате удара обрушился подъезд жилого дома.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Луганске спасатели всю ночь разбирали завалы жилого дома после удара ВСУ.

Тема:
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