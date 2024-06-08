Самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в Подмосковье
Есть ли пострадавшие?
Фото, видео: 5-tv.ru
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Легкомоторный самолет Piper совершил аварийную посадку на шоссе в Подмосковье. Об этом в субботу сообщили представители главного управлении МЧС России по региону.
Причины сложившейся ситуации на настоящий момент неизвестны. Сообщается лишь, что пострадавших нет. Сам самолет остался целым. Он стоит в кустах возле обочины трассы в районе Лыткарино, которую, по всей видимости, использовал, как посадочную полосу.
Как видно на кадрах, попавших в распоряжение 5-tv.ru, дорожная инфраструктура повреждена не была.
На место аварии были направлены сотрудники спецслужб.
Ранее 5-tv.ru писал, что понтон с людьми опрокинулся на пруду в Петербурге. В результате инцидента погиб человек.
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