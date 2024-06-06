Понтон с людьми опрокинулся на пруду в Петербурге, есть погибший

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 48 0

В Петербурге возбудили дело после гибели человека из-за опрокидывания понтона

Понтон с людьми опрокинулся на пруду в Петербурге, есть погибший

Фото: 5-tv.ru

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Во время инцидента на плавсредстве находились несколько десятков пассажиров.

В Петербурге возбудили уголовное дело по факту гибели человека в результате опрокидывания понтона на пруду в Екатерининском парке, о чем сообщает пресс-служба местного Следственного комитета России (СК РФ) по Северной столице.

По версии следствия, плавсредство с 24 людьми на борту перевернулось во время совершения разворота. В итоге пострадали четыре человека, которых отправили в больницу, один из них скончался.

В результате происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека. Следственный комитет проводит проверку, стремясь установить все обстоятельства произошедшего.

Источник 5-tv.ru до этого сообщал, что само плавучее двухтонное изделие технически было рассчитано только на перевозку 12 человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Великом Новгороде четыре студента из Индии утонули в реке Волхов.

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Понтон с людьми опрокинулся на пруду в Петербурге, есть погибший

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