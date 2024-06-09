«Берет интервью у кандидатов»: Мадонна устроила кастинг для поиска бойфренда

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 36 0

Певица Мадонна проводит кастинг для поиска нового бойфренда

«Берет интервью у кандидатов»: Мадонна устроила кастинг для поиска бойфренда

Фото: www.globallookpress.com / face to face

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Какие требования выдвинула певица?

Американская певица Мадонна устраивает свою личную жизнь необычным способом — он организовала кастинги для поиска бойфренда. Об этом рассказал инсайдер изданию Life& Style.

«Она берет интервью у всех лучших кандидатов, а затем выбирает победителя», — заявил он.

По словам инсайдера, требования у звезды классические: мужчина должен быть страстным, спортивным, веселым и сексуальным. Одно из главных условий — наличие искры между ней и избранником.

Оказалось, такого рода интервью Мадонна проводит уже давно. Дело в том, что разрыв с режиссером Гаем Ричи стал для нее уроком. Она решила больше не позволять любви управлять своей жизнью. С тех пор она относится к своим партнерам как к коллегам, не давая чувствам затмить здравый смысл.

Помимо этого, избраннику Мадонны предстоит подписать документ о неразглашении, а также ряд других бумаг. А в случае, если знаменитость решит бросить бойфренда, с пустыми руками он от нее не уйдет.

«Когда они ей надоедают или они перестают удовлетворять ее на всех уровнях, она отпускает их обычно с красивым „прощальным пакетом“, чтобы оставить им приятные эмоции», — отмечает источник издания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как американка попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за Мадонны.

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