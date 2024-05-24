Все ради кумира: как американка попала в Книгу рекордов Гиннесса из-за Мадонны

На что именно пошла женщина ради любви к своему кумиру?

Американка Тара Берри из Канзаса попала в Книгу рекордов Гиннесса, сделав себе самое большое количество татуировок в честь певицы Мадонны. Информация об этом появилась на сайте этого ежегодного справочника.

Фанатка артистки рассказала, что свою первую татуировку с изображением кумира она сделала в 2016 году, когда услышала, что Мадонна ищет фанатов со своим изображением для съемок в новом клипе.

Позже Берри узнала о британке, которая была рекордсменкой по количеству татуировок с рэпером Эминемом — у той их было 15 штук. Тогда у Тары было уже две татуировки с портретом Мадонны, и она решила продолжить эту традицию. По ее словам, большинство рисунков были сделаны в течение шести месяцев.

«Многие люди спрашивают, могут ли они сфотографировать и снять на видео мои руки», — хвастается американка.

Сейчас на теле Тары есть 18 татуировок, которые иллюстрируют практически весь карьерный путь Мадонны от зари карьеры до всемирного признания. На них изображена певица в своих культовых образах. По словам Берри, за все рисунки она заплатила около десяти тысяч долларов. В общей сложности, на работы ушло 110 часов.

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